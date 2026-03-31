静岡地検は2026年3月30日、静岡県伊東市の田久保真紀前市長を有印私文書偽造・同行使罪などで在宅起訴した。各社が報じたもので、SNSでは、田久保氏が学長と法学部長の名前が入った印鑑をインターネットで注文していたとの内容に、波紋が広がっている。「文学博士○○之印」「法学博士○○之印」使用し自作か田久保氏をめぐっては25年6月に、当時卒業したと説明していた東洋大学を除籍されていた疑惑が発覚。伊東市議会の議長と副