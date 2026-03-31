香港のビクトリア湾。（香港＝新華社記者／陳鐸）【新華社香港3月31日】最新の国際金融センター指数（GFCI）で、中国香港が引き続き世界3位を維持した。スコアは前回より1ポイント高い765で、1位のニューヨークとの差は2ポイント、2位のロンドンとの差は1ポイントとなっている。アジア太平洋地域では首位となった。GFCIは中国（深圳）総合開発研究院と英Z/Yenグループが共同で公表している指数で、2007年に開始され、毎