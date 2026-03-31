【新華社長春3月31日】中国吉林省長春市の東北師範大学の研究者がこのほど、市内を流れる伊通河で、カモ科の渡り鳥のアカハジロが休息する貴重な映像を撮影した。アカハジロは国家1級重点保護野生動物であり、国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストでは「近絶滅種（CR）」に分類されている。国家林業・草原局が公表した2025年の調査結果によると、国内で確認された個体数は2555羽だった。（記者/姜明明）