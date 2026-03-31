【新華社ウルムチ3月31日】中国新疆ウイグル自治区ホータン地区ホータン県で、植林の機械化が進んでいる。苗木1本を約5秒で植えられる機械の導入により、効率は従来の手作業に比べ10倍以上向上した。 現場では中国独自の衛星測位システム「北斗」を搭載した自動運転トラクターが一定速度で走行しながら、穴掘り、苗木の保持、覆土、踏み固めの4工程を順に行う。手作業の場合と比べて所要時間と人件費を大幅に削減でき、穴