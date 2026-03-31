３１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３１．４３ポイント（０．８０％）安の３８９１．８６ポイントと３日ぶりに反落した。中東情勢を巡る不透明感が相場を重くする流れ。「トランプ米大統領はホルムズ海峡が閉鎖したままでもイランに対する軍事行動を終了させる用意があると語った」などと報じられたが、イランの攻撃でクウェートの原油タンカーが損傷したと伝わるなどイラン側は徹底抗戦の構えだ。