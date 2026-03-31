３０日、遷西県で満開の花に彩られた長城。（ドローンから、遷西＝新華社配信／劉満倉）【新華社唐山3月31日】中国河北省唐山市遷西県では万里の長城周辺に花々が咲き乱れ、春景色を彩っている。３０日、遷西県で満開の花に彩られた長城。（ドローンから、遷西＝新華社配信／劉満倉）３０日、遷西県で満開の花に彩られた長城。（ドローンから、遷西＝新華社配信／劉満倉）３０日、遷西県で満開の花に彩られた長城。（ドローンか