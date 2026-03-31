俳優の真野恵里菜（34）が30日、自身のインスタグラムを更新。わが子と花見を楽しんだことを報告した。【写真】真野恵里菜が紹介した子どもの様子「桜に興味津々でした」真野は「明日から天気が悪くなりそうだから桜を見に公園へ」と、プライベートショットを投稿。「桜に興味津々でした」と写真を添えわが子の様子について明かすとともに、「みんなも桜見ました？」とファンに問いかけた。コメント欄には「めちゃくちゃ素敵