テレビプロデューサー・佐久間宣行氏（50）が30日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。自身にとってのバラエティーの“大義”を明かす場面があった。この日はお笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾と出演。MCのMEGUMIとともにトークをくり広げた。映画やドラマなどのプロデューサーとしても活躍するMEGUMIは佐久間氏に「バラエティを作る大義って何なんだろうっていつも思う