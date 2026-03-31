NPB(日本野球機構)は31日の公示を発表。巨人は大勢投手とウィットリー投手を1軍登録しました。昨季54ホールドポイントで自身初の最優秀中継ぎ投手に輝いた大勢投手。WBC(ワールドベースボールクラシック)にも2大会続けて参加し、今大会は2試合に登板しました。直近ではファームで28日の日本ハム2軍戦に登板。1イニングを2奪三振で無失点に抑えていました。ウィットリー投手はこの日の中日戦に先発。NPBデビュー戦を迎えます。オー