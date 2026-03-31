俳優・高橋一生が主演するテレビ朝日系ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（4月14日初回拡大SP毎週火曜後9：00）のメインビジュアルが公開された。【写真】この頃には交際していた？ブラックコーデでにこやかに登場した高橋一生＆飯豊まりえ本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）がある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生。しかも、そこは時代を遡った2012年の