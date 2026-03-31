春気分をぐっと高めてくれる、ときめき満載のコレクションが登場♡SNIDEL HOMEが、新木優子を起用した「STRAWBERRY COLLECTION」を発表しました。ジューシーないちご柄と上品なデザインが融合したアイテムは、おうち時間をもっと華やかにしてくれる予感♪リラックスしながらおしゃれも楽しめるラインナップに注目です。 甘すぎない大人いちごデザイン 今回のコレクションは、いちご柄を取り入れながらも大