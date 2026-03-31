◇MLB ロッキーズ14-5ブルージェイズ(日本時間31日、ロジャース・センター)ロッキーズの菅野智之投手が今季初登板で4回まで1失点の力投を見せるも、5回2アウトの場面で降板。試合後、シェイファー監督がその理由を語りました。菅野投手は日本時間31日、、岡本和真選手も所属するブルージェイズとの試合で今季初登板。この日は3回にジョージ・スプリンガー選手にホームランを放たれますが、5回途中1失点、被安打2、被本塁打1、4奪三