お笑いコンビ「ニューヨーク」が31日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。嶋佐和也（39）がカッコいいと思うお笑い芸人を挙げる場面があった。嶋佐はカッコいいと思う芸人を問われ、「芸人の先輩で言ったらトータルテンボスの藤田さん」と藤田憲右の名前を挙げた。さらに相方の屋敷裕政が「あと設楽さんやろ」と応じると、「設楽さんもめっちゃ」とお笑いコンビ「バナナマン」設楽統に