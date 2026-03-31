ダートに切り替えて昨年暮れのポインセチアS、今年初戦の京浜盃と連勝中のロックターミガン（牡3＝石坂、父シスキン）は3歳ダート3冠初戦の羽田盃（4月29日、大井ダート1800メートル）に向けて調整を進めていく。31日、キャロットクラブが発表した。前走後は栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきに移動し、次走に備えている。