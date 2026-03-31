1968年（昭和43年）6月16日、父の日の午後。横須賀駅発東京駅行きの上り列車の5号車で、突然爆発が起きた。北鎌倉駅を過ぎた直後の15時28分ごろ、網棚に置かれた荷物が爆裂し、真下にいた会社員の広島勇さん（当時32歳）が死亡。生後2カ月の長女を逗子の病院に見舞った帰りだった。国鉄横須賀線車内の網棚（左上）に置かれた時限装置が爆発し、乗客1人が死亡、28人が重軽傷を負った（写真：時事通信社）さらに28人が重軽傷を