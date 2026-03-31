タレントの蜂谷晏海さんは3月30日、自身のInstagramを更新。親子ショットを披露しました。【写真】蜂谷晏海の親子ショット「まだまだ大変ですよね」蜂谷さんは「この土日は桜も綺麗でお外で過ごしました」とつづり、13枚の写真を投稿。家族で花見を楽しんだ様子を披露しています。1、4、6枚目では、蜂谷さんが長男にご飯を食べさせるほっこりとした姿が印象的です。また、2、3枚目には長男が1人で歩く後ろ姿を載せ、「桜が綺麗な通