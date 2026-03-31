中国メディアのIT之家によると、中国の電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）が2026年の自動車輸出目標を、以前の目標を15％上回る150万台に上方修正した可能性があると報じられた。米ブルームバーグが関係筋の話として報じたところによると、BYDはアナリストに対し、今年の輸出台数が以前の目標を15％上回る可能性が高いと示唆した。世界で最も売れているEVメーカーであるBYDは、海外市場での成長が国内市場での低迷に対するヘッジ