中国核工業集団傘下の中国原子能科学研究院によると、中国初の商用2×6MV（12メガボルト）直列加速器がこのほど、中国中部の江西省にある同研究院傘下の瑞昌核物理応用研究院加速器研究開発センターで組み立てと冷間調整を完了し、主要性能指標が設計要件を満たしたことから正式にラインオフしたとのことです。大型直列加速器は、加速器物理学、高電圧、高気圧絶縁、真空、信号制御など多くの複雑なシステムに関わり、技術的な統合