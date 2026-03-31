千葉ロッテマリーンズ公式Xは3月30日、投稿を更新。5月1日のライオンズ戦に、YouTuberアイドルグループ・リアルピースが来場することを発表しました。【写真】千葉ロッテのイベント登壇者GWのイベントとして発表同アカウントは「5/1(金)ライオンズ戦に #リアルピース の来場が決定！試合前に歌唱パフォーマンスとセレモニアルピッチを行います」とつづり、メンバー5人が並ぶアーティスト写真を公開。併せて詳細が記載された公式Web