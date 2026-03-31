三浦大知が、全国ツアー『DAICHI MIURA LIVE TOUR 2026 Raw / Bare』を開催する。 （関連：ØMI、幕張メッセで見せた圧巻の“FUSION”EXILE TAKAHIRO、三浦大知らと無限の可能性を描いたソロプロジェクト集大成） 2025年3月30日より20周年イヤーをスタートさせた三浦は、締めくくりとなるデビュー日に同ツアー開催を発表。9月12日の埼玉県 三郷市文化会館 大ホール公演を皮切りに