Image: amadana デザインコンシャスな家電をリリースしているamadana（アマダナ）。最近はオーディオ製品に力を入れており、このたびスピーカー内蔵レコードプレーヤー「PR30」を発売しました。 Image: amadana パーツもしっかり吟味デザインはamadanaらしくシックにまとまっており、ブラックの木製ボディは