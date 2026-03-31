日本代表は現地３月31日、聖地ウェンブリー・スタジアムで強豪イングランドと国際親善試合を戦う。北中米ワールドカップで優勝を目標に掲げる森保ジャパンについて、対戦するイングランドの記者はどう評価しているのか。前日会見で、森保一監督に質問をしていた英紙『THE Sun』のロイド・キャンフィールド記者に訊いた。「本当に素晴らしいですね。感銘を受けています。とても良いチームです。ヨーロッパで、多くの選手がプ