カメルーン代表は現地３月30日、国際親善試合で中国代表とオーストラリアのメルボルン・レクタンギュラー・スタジアムで対戦している。開始３分にカール・エッタ・エヨンの得点で先制し、９分にサイドゥ・アリウムもネットを揺らす。２点リードで迎えた後半、58分にアクシデント。カメルーンのベンチ前で、ルーズボールを巡り、中国のアブドゥウェリ・ベラムとマエル・フェルナンデス・モニエベが激しく争う。 ベラムが