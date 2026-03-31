オーストラリアサッカー連盟（FA）とサプライヤーのナイキ社が先日、発表したオーストラリア代表の新ホーム＆アウェーユニホームが注目を集めている。FAの公式サイトによれば、ホームユニは、オーストラリアの象徴的な2006年モデルと、ナイキの伝説的な「Total90」シリーズからインスピレーションを受けている。また、伝統のイエローとグリーンを基調としたデザインとなっている。一方のアウェーユニは、オーストラリアの日