現在のイングランド代表を語るうえで外せない存在が、“９番”ハリー・ケインだ。最前線で起点となるだけでなく、中盤に下がってスペースを生み出し、さらにはビルドアップにも関与。まさに攻撃の全てを司る存在と言っていい。その万能性について問われた同じCFの上田綺世は、率直にこう語った。「誰でもできることではないと思います」さらに言葉を続ける。 「技術に加えて、サッカーセンスとIQもある。それがあの幅広