衆院選期間中であったことし1月の愛知県選挙管理委員会の職員の残業時間が、最長で232時間であったとわかりました。 【写真を見る】選管職員の残業 最長｢月232時間｣ 国が定める過労死ラインは100時間 “戦後最短”の衆院選で… 愛知･大村知事｢極めて遺憾｣ 愛知県の選挙管理委員会によると、ことし1月27日に公示された衆院選への対応を受け、選管に勤務する職員の1月の残業時間が、国が定める過労死ラインの月100時間を大幅に超え