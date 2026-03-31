◇ナ・リーグジャイアンツ3─2パドレス（2026年3月30日サンディエゴ）MLBのサンフランシスコ・ジャイアンツは30日（日本時間31日）、敵地でのパドレス戦に辛勝。トニー・ビテロ新監督（47）が嬉しい初勝利を手にした。ジャイアンツは3回にベーダーの左越えソロで先制。4回にもベイリー、シュミットの連続適時打で2点を加えた。投げては先発・ループが6回2安打無失点と好投。3─0の9回、守護神・ウォーカーが先頭に四球