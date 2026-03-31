NHK放送劇団からキャリアをスタートさせた女優の黒柳徹子（92）が31日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。怒りをぶつけた経験を語った。この日は女優の萩尾みどりがゲスト出演。千葉大理学部在学中に芸能界入りした萩尾は、同番組で新人時代にスタッフとモメたエピソードを披露したが、「理詰めで言い返すのは理系の悪いところ」と苦笑い。「相手の理論の隙を突くっていうことがあって」と打ち明けた。