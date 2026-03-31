◇第98回選抜高校野球大会第11日決勝大阪桐蔭7―3智弁学園（2026年3月31日甲子園）第98回選抜高校野球大会は31日に決勝戦を行い、大阪桐蔭が7−3で智弁学園（奈良）を破り、春夏通算10度目の優勝を達成した。大阪桐蔭は春夏通じて決勝は9戦9勝の勝率100％。この日も“決勝不敗神話”が継続された。試合を動かしたのは、西武・中村剛也の長男・勇斗だった。2回、智弁学園のエース左腕・杉本から1死二塁の好機を作ると、