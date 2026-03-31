モデルの大倉士門（33）が31日、東京・国立代々木競技場第1体育館で行われたティーン向けイベント「超十代ウルトラティーンズフェス」でMCを務めた。イベント中に行われた囲み取材で、第1子が今夏に出産予定であることを明かした。年度末ということもあり、新年度に向けて新しい目標を聞かれた大倉。「俺に聞くってことはね、今年の夏にパパになります」と改めて報告。今年2月に妻でモデルのみちょぱこと池田美優（27）が第1子