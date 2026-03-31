女優の杏（39）が31日、東京の駐日フィンランド大使館で日本×フィンランド共同製作ドラマ「連続ドラマWBLOOD＆SWEAT」（4月5日スタート）の完成報告会に出席した。本作は日本とフィンランドによる共同制作のサスペンスドラマ。連続猟奇殺人事件の真相を追う2人の刑事がバディを組み、事件解決へ向けて奔走するというストーリー。杏は撮影期間中、3人の子供と愛犬2匹とともに3カ月間フィンランド・タンペレに移住した。「