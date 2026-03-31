俳優のパク･シニャン、キム･ジョンウン、イ･ドンゴンらが出演する韓国ドラマ『パリの恋人』（全20話／2004年）が、あす4月1日よりCS放送「衛星劇場」で放送される。（毎週水曜 後11：00〜／毎週火曜 前11：30〜）【動画】社会現象を巻き起こした韓国ドラマ『パリの恋人』同作はパリを舞台に身分違いの恋を描いたシンデレララブストーリー。韓国で最高視聴率57.4％という驚異的な視聴率を記録し、社会現象を巻き起こしたロマン