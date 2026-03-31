昨年天皇賞・春1着後、休養を挟んで今年初戦の京都記念8着で休み明けを叩いたヘデントール（牡5＝木村、父ルーラーシップ）は連覇が懸かる天皇賞・春（5月3日、京都芝3200メートル）を目指す方向。31日、キャロットクラブが発表した。前走後は福島県のノーザンファーム天栄で調整を進めている。同レースの連覇はメジロマックイーン(1991＆92年)、テイエムオペラオー(2000＆01年)、フェノーメノ(13＆14年)、キタサンブラック(