俳優の杏が3月31日、都内で行われた日本×フィンランド共同製作ドラマ『連続ドラマＷ BLOOD & SWEAT』完成報告会に登壇。共演の國村隼の存在が、自身の安心感につながっていたことを明かした。【写真】シックなブラウン衣装で登場した杏＆ヤスペル・ペーコネン同作品は2022年にハリウッドとの共同制作作品『TOKYO VICE』シリーズに続き、WOWOWが新たに挑む海外共同製作プロジェクト。杏とフィンランドの俳優であるヤスペル