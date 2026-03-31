日清食品株式会社は、俳優の吉岡里帆さんが出演するCM「帰ってきたどんぎつね 篇」を2026年4月24日（金）より全国で放映すると発表しました。TV放映に先駆け、Web上では2026年3月31日（火）から先行公開されています。【写真を見る】【 吉岡里帆 】“どんぎつね”が4年ぶりに復活黒いドレスで「大人の魅力」全開鰹節に溺れる幻想的な姿を披露今回のCMでは、「日清のどん兵衛」の人気キャラクター"どんぎつね"が約4年ぶりに復活