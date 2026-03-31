巨人・泉口友汰内野手（26）が31日、母校・大阪桐蔭の選抜高校野球大会優勝を喜んだ。「優勝おめでとうございます。昨年1年間は甲子園に出られず、この春の優勝を目標にやってきたと思います。それを達成してくれたこと、OBとして誇りに思います」と祝福。決勝の相手は昨季までの同僚で、公私で慕うブルージェイズ・岡本の母校・智弁学園。「和真さんとは決勝前に“勝負ですね”と連絡し合いました。勝ってくれましたね」と