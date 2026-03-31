2025年12月に東京・立川市のアパートに侵入し、現金1000万円などを盗んだとして、窃盗と住居侵入の疑いで警視庁に逮捕された19歳から30歳の男性3人について、東京地検立川支部はきょうまでに不起訴処分としました。東京地検立川支部は「諸般の事情を考慮して、不起訴処分とした」としています。一方、東京地検立川支部はきょう付で、この事件で逮捕されていた鈴木大河被告（28）ら男2人を窃盗と住居侵入の罪で起訴しました。東京地