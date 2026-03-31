記者会見でポーズをとる、ホンダに入社する陸上男子の柳田大輝＝31日、埼玉県川越市の東洋大陸上男子100メートルで日本歴代5位の10秒00の自己記録を持ち、4月1日にホンダに入社する柳田大輝が31日、埼玉県川越市にある母校の東洋大で記者会見した。新天地での目標を「アジア記録を更新する9秒82を出したい。ウエートトレーニングをして体の質を良くし、筋量も増やす。どんどんチャレンジしていきたい」と力強く語った。ホンダ