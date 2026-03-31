女性芸人・ヒコロヒー、元日向坂４６・齊藤京子が３０日、テレビ朝日「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演した。この日、ヒコロヒーは、俳優・木村拓哉とラジオ番組で共演した感激を振り返った。ヒコロヒーは、木村がパーソナリティーを務めるＴＯＫＹＯＦＭ「木村拓哉Ｆｌｏｗ」に３月のマンスリーゲストとして４週にわたって出演。木村の主演映画「教場Ｒｅｑｕｉｅｍ」で共