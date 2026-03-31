STARTO ENTERTAINMENTは31日、タレントのなりすましアカウントに対しての法的手続きとその進展について発表した。同社契約タレント及びグループを名乗るX上のアカウントの存在が確認されていた。一部のアカウントでは、コンサート当日に無料配信をうたい、クレジットカード情報の入力をうながす詐欺サイト（フィッシングサイト）に誘導しているほか、契約タレントになりすまし、本人のように装っているアカウントが多数存在してい