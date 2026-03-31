俳優の稲葉友が３１日、都内で行われた４月１日放送開始のテレビ東京系ドラマ「水曜日、私の夫に抱かれてください」（水曜・深夜０時半）の会見に出席した。人生で初めてできた恋人が既婚者であったことが判明するも、その妻から不倫を認められることで始まる奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンス。チーフ監督を俳優の沢村一樹が務める。「俳優・沢村」とは共演経験があった稲葉だが「『自分の役をどうしたらいいですか？』