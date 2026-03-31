アストロズ・今井達也投手（２７）のメジャーデビュー戦がほろ苦い結果に終わった。２９日（日本時間３０日）の本拠地エンゼルス戦に先発でメジャー初登板し、２回２／３安打４失点で降板。勝敗は付かなかったが７４球中、ストライクが半分以下の３６と制球が定まらず、今井は「少し緊張していた。いつもとは違う雰囲気だった」と初登板のプレッシャーがあったことを認めた。デビュー戦から一夜明けた３０日（日本時間３１日）