フィギュアスケート男子の佐藤駿（エームサービス・明大）が?大技?の習得に意欲を見せた。直近の世界選手権はフリーで２種３本の４回転ジャンプをすべて着氷。合計２８８・５４点で、ミラノ・コルティナ五輪に続いて銅メダルを獲得した。３１日には羽田空港に帰国し「この１年で本当に自分の中で成長を実感できている瞬間がたくさんあった。来季に向けてもさらに成長していけるように頑張っていきたい。五輪の舞台で滑ったこと