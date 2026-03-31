じつは、肌以上に年齢が出やすいのが髪。毛が細くなったり、根元がぺたんとしやすくなったりと、気づけば年齢よりも老けて見えることも。そんなおとな世代におすすめなのが、毎朝3分でできる「根元リフトケア」。第一印象が変わる簡単マッサージを、ヘア＆メイクアップアーティスト・レイナさんに教えていただきました。ボリュームアップの要は〈地肌〉から健康的な頭皮と髪をはぐくむヘアケア剤を塗布したら、 頭皮を柔らかくする