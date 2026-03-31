メインシナリオ…下落トレンドが続いている。下向きで推移する5日線に上値を抑えられて、下値を探る展開が続くとみられる。その場合、2月23日の安値108.81が最初のポイントとなる。ここを抜けて来ると、一目均衡表の雲の上限の108.71、2月13日の安値107.70、2月2日の安値106.86、雲の下限の106.56を試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、110円の節目、転換線の110.83、基準線の111.50、ボリンジャーバ