世界情勢が緊迫し、これまで専守防衛の立場を守ってきた自衛隊が大きな注目を集めるなか、プロ野球界にもかつて“自衛隊”と呼ばれた守備職人が存在した。打力は今ひとつながら、球界きっての守備のスペシャリストとしてチームに貢献した名脇役たちを紹介する。【久保田龍雄／ライター】【写真特集】プロ野球監督別リーグ優勝回数ランキングベスト10（1990年〜2024年）貴重なバイプレーヤーとして毎年打率2割前後と打撃面では
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