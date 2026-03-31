2027年に創業125年を迎えるスーパー「カネスエ」が3月31日、新たなスローガンやロゴを発表しました。カネスエは愛知県一宮市が本社で、東海地方を中心におよそ100店舗を展開していて、客の生活を豊かにすることを目指すとして、新たなスローガン「EVERYDAY WELLNESS SUPERMARKET」を発表、ロゴもこれまでより見やすくリニューアルしました。また、三重県出身の俳優・宮崎優さんが出演し、同じ