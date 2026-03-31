２９日、展覧会で展示された溥佐（ふ・さ）による課徒稿。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津3月31日】中国天津市の天津美術館でこのほど、中国画教育の歩みをたどる展覧会が始まり、多くの書画愛好家が訪れている。展示では、異なる時代に活躍した約100人の画家による「課徒稿」と代表作200点余りを集め、貴重な資料も交え、天津における中国画教育の創成期から発展、成熟に至る過程を立体的に紹介している。２９日、