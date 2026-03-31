俳優の杏が31日、都内で行われた日本×フィンランド共同製作ドラマ『連続ドラマＷ BLOOD & SWEAT』完成報告会に登壇。フィンランドで行われた撮影では、満喫した休日を過ごしていたことを語った。【写真】ヤスペル・ペーコネンと親しげな笑顔を見せる杏同作品は2022年にハリウッドとの共同制作作品『TOKYO VICE』シリーズに続き、WOWOWが新たに挑む海外共同製作プロジェクト。杏とフィンランドの俳優であるヤスペル・ペー