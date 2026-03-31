アラブ首長国連邦のドバイで、石油を積んだクウェートのタンカーが無人機による攻撃を受け、火災が発生しました。攻撃はイランによるものとみられます。ドバイで31日未明、クウェートのタンカー、アル・サルミ号が無人機で攻撃されました。タンカーはおよそ200万バレル（＝約320億円相当）の原油を積んでいて、攻撃により火災が発生しました。ドバイ当局によりますと火はその後、消し止められ、乗組員24人にもけがはありませんでし